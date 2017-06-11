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В 13 областях Украины проходит голосование на местных выборах

В 13 областях Украины проходит голосование на местных выборах
kmu.gov.ua

Украинцы избирают сельских и поселковых голов

11.06.17 1268
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В Украине в воскресенье, 11 июня, проходят внеочередные местные выборы в ряде областей.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Сегодня будут избирать сельских голов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В Ямпольском районе Винницкой области изберут Гальжбеевского сельского голову.

В Днепропетровской области будут избирать Попасненского сельского голову в  Новомосковском районе и Саевского сельского голову в Пятихатском районе.

На Житомирщине в Бердичевском районе изберут Швайковского сельского голову; в Малинском районе - Головковского сельского голову.

В Ивано-Франковской области выборы состоятся в трех населенных пунктах - Спасе Коломыйского района, Межгорье Галицкого района, Подвербцах Тлумачского района.

Жители Долиновки Гайворонского района Кировоградской области изберут сельского голову, как и жители Старобельска и Шпотинска Старобельского района Луганской области.

Во Львовской области будут голосовать за Калиновского сельского голову Яворовского района и Галичановского сельского голову Городоцкого района.

В Николаевской области выборы состоятся в Кривой Балке Николаевского района и в Николаевке Казанковского района, а в Одесской области - в Радостном Ивановского района.

В Харьковской области будут избирать Донецкого поселкового голову Балаклейского района.

На Хмельнитчине местные выборы проходят в Кальне, Згарке и Пилипах Деражнянского района, а также в Водах Хмельницкого района.

В Черновицкой области будут голосовать за Вороновицкого сельского голову Кельменецкого района.

В Черниговской области внеочередные выборы состоятся в одноименном районе - в селах Роище и Новый Билоус.

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