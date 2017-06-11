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Главная » Страна » Аброськин рассказал об уникальной системе региональной безопасности на Донетчине
Ситуация в Донбассе

Аброськин рассказал об уникальной системе региональной безопасности на Донетчине

Аброськин рассказал об уникальной системе региональной безопасности на Донетчине
На Донетчине создали уникальную систему региональной безопасности

Подобную инновацию внедрят на Киевщине

11.06.17 50
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Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин продемонстрировал руководителю полиции Киевской области Дмитрию Ценову современные технологии, которые использует полиция Донетчины.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Донецкой области.

Удержать правопорядок в неспокойном регионе, где, помимо борьбы с преступностью, силы полиции направлены на противодействие обороту опасных предметов, блокирование проникновения диверсионно-разведывательных групп, полицейским Донетчины помогает уникальная система безопасности. Она – единственная в Украине и построена на новейших технологиях с использованием так называемых "умных" камер. Сейчас ими оборудован Мариуполь, началась установка в Бахмуте. На очереди - другие города в регионе.

"Теперь наша первоочередная задача – как можно быстрее воплотить подобную инновацию на Киевщине. Над этим вопросом мы давно работаем – благодаря мировым техническим достижениям мы начали установку камер видеонаблюдения, которые работают и распознают не только госномера автомобилей, предметы, но и людей", - отметил после увиденного Дмитрий Ценов.

Напомним, за последние сутки в результате вражеских минометных обстрелов погибли четверо военнослужащих ВС Украины, из них трое - в результате прямого попадания мины. Кроме того, четверо наших воинов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы.

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