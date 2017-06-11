Боевики вывели из строя только что отремонтированную насосную станцию

Вследствие обстрелов боевиками выведена из строя только что отремонтированная насосная станция Южно-Донбасского водопровода. Разрушения - критические.

Об этом сообщило в Тwitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Из-за боевых действий обесточена насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода. Выведены из строя два ввода, разрушения критические, ремонт будет длительным", - проинформировали в министерстве.

Отмечается, что водопровод остановлен.

"Под угрозой - водоснабжение Красноармейского, Волновахского, Добропольского районов, Мариуполя. Есть разрушения зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

По данным МинВОТ, рабочие КП "Вода Донбасса" и саперы пытаются зайти на территорию станции для оценки повреждений. Готовится заявка в СЦКК на проведение ремонта.

Стоит отметить, что это не первое разрушение боевиками этой насосной станции. Только накануне был завершен ремонт станции после обстрелов.

Как сообщили в штабе АТО, боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 11-го июня около 7:00 НВФ ОРДО обстреляли из гранатометов и вывели из строя насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Пострадавших среди персонала станции нет. Последствия обстрела выясняются, но достоверно известно, что станция опять не работает", - говорится в сообщении штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК.

Как отмечается, украинская сторона уверена, что этот обстрел является не иначе как провокацией с целью дискредитации украинской власти и ВСУ.

"Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны НВФ ОРДО таких гарантий нет", - отметили в штабе АТО.

Как известно, насосная станция первого подъема Южн-Донбасского водопровода подает воду на Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч людей, а также на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, которые обслуживают около 400 тысяч людей на юге Донецкой области. Кроме того, благодаря работе станции техническую воду получают крупные предприятия региона, такие как Авдеевский коксохимический завод и Кураховская ТЭС.

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8 июня в результате боевых действий станция прекратила работу.

10 июня после проведения ремонтно-восстановительных работ она опять была запущена. При этом во время организации работ НВФ ОРДО постоянно осуществляли преграды, сообщили в штабе.