Вспомнить все: Туск поздравил украинцев с безвизом

Европа не забудет этот день

Президент Европейского Совета Дональд Туск уверен, что день, когда вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, запомнится всем.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"День, который запомнится. Безвизовые путешествия для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - отметил Туск.

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Как известно, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.

По данным департамента консульской службы МИД Украины, по состоянию на утро воскресенья границы Евросоюза пересекли сотни украинцев с биометрическими паспортами.