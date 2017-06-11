Вспомнить все: Туск поздравил украинцев с безвизом

Президент Европейского Совета Дональд Туск уверен, что день, когда вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, запомнится всем.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"День, который запомнится. Безвизовые путешествия для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - отметил Туск.
Как известно, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.
По данным департамента консульской службы МИД Украины, по состоянию на утро воскресенья границы Евросоюза пересекли сотни украинцев с биометрическими паспортами.