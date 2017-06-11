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Вспомнить все: Туск поздравил украинцев с безвизом

Вспомнить все: Туск поздравил украинцев с безвизом
Дональд Туск / Фото: kvedomosti.com

Европа не забудет этот день

11.06.17 128
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Президент Европейского Совета Дональд Туск уверен, что день, когда вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, запомнится всем.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"День, который запомнится. Безвизовые путешествия для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - отметил Туск.

Как известно, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.

По данным департамента консульской службы МИД Украины, по состоянию на утро воскресенья границы Евросоюза пересекли сотни украинцев с биометрическими паспортами.

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