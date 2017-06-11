10 населенных пунктов остались без воды из-за обстрела насосной станции в Донбассе

Боевики вывели из строя только что отремонтированный водопровод

Из-за разрушения боевиками насосной станции Южно-Донбасского водопровода 10 населенных пунктов остались без централизованного водоснабжения.

Пр этом написал в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"На это время без централизованного водоснабжения остаются города, которые питаются Карловской фильтровальной станцией: Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, поселки Цукурино, Острый и Кураховка – там вода будет подаваться по графику", - сообщил он.

По информации Жебривского, российско-террористические бандформирования перебили линии электропередач, вывели из строя трансформатор, повредили здание.

"Представители орды в том, что происходит, пытаются обвинить ВСУ. Зато от наших военных имеем твердую гарантию не стрелять по станции. Преставители противоположной стороны такой гарантии не дают – ни нам, ни международным наблюдателям - и прибегают к диверсионным мероприятиям", - подчеркнул он.

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По словам главы администрации, бригада ремонтников выехала на станцию, будет восстанавливать поврежденное оборудование.

"Продолжительность работ будет зависеть от текущей политики и обстановки. Пока СЦКК договаривается об установлении длительного режима тишины. Сейчас же пришлось снова прекратить подачу воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и две мариупольские", - добавил он.

Жебривский также отметил, что в Волновахском районе есть свои насосные с резервными резервуарами, поэтому есть возможность подавать питьевую воду населению. То же и по Мариуполю – вода в городе есть.

Как сообщалось, после завершения ремонта насосной станции Южно-Донбасского водопровода боевики снова ее разрушили.