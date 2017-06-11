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Главная » Страна » Геращенко: Теперь цель Украины – НАТО и Ассоциация с ЕС

Геращенко: Теперь цель Украины – НАТО и Ассоциация с ЕС

Геращенко: Теперь цель Украины – НАТО и Ассоциация с ЕС
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Расслабляться нельзя

11.06.17 701
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Украина после введения безвизового режима с Евросоюзом должна сосредоточиться на полной имплементации Соглашения об ассоциации, включительно с адаптацией законодательства и внедрением стандартов НАТО.

Такое мнение высказала первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"В настоящий момент время не праздновать, а, наоборот, не расслабляться. Ключевые приоритеты, над чем мы сосредоточимся и за что будем жестко бороться и драться: это полная имплементация Соглашения об ассоциации, включительно с адаптацией законодательства и введение стандартов НАТО в оборонном секторе и секторе безопасности, в сфере защиты прав человека и экологии. Это очень медлительная работа, она не интересна для СМИ, на этом не сделаешь скандалов или пиара, но именно это и есть те маркеры, которые реально позволят нам стать членами НАТО и ЕС. Причем НАТО является приоритетом", - написала она.

Геращенко заметила, что все страны последней волны расширения ЕС из Восточной Европы сначала приобщились к НАТО. "И я не думаю, что это совпадение", - подчеркнула первый вице-спикер.

По ее словам, членство в НАТО - это цель. Но, отметила она, так же, как и с безвизовым режимом, это не мечта, а план изменения страны. "И он так же будет служить серьезным аргументом и фактором для реинтеграции Крыма и Донбасса. Потому что там уже выросло молодое поколение, которое точно в эти дни ностальгирует за свободой и знает, что европейская Украина лучше  "страны рабов", - отметила Геращенко.

"Мы скучаем по тебе, Крым, и мы думаем о тебе, Донбасс. Мы за вас будем бороться. А вы помогите нам в этом там - вашей позицией, что вы - часть Украины", - подытожила она.

Как сообщал Укринформ, с 11 июня введен безвизовый режим со странами ЕС для граждан Украинами.

На минувшей неделе Верховная Рада приняла закон, которым определила приоритетным курс Украины в НАТО.

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