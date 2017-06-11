В зоне АТО - обострение на всех направлениях

Обострение боевых действий фиксируются почти на всех направлениях в районе проведения АТО.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

"Возобновились активные боевые действия севернее Бахмутской трассы. Обострение началось после 15 часов (в субботу, 10 июня – ред.), когда оккупанты открыли огонь из минометов по позициям украинских войск южнее Крымского. Ближе к вечеру ситуация ухудшилась: боевики ввели в действие ствольную артиллерию, а также увеличили мощность обстрелов", - рассказал он.

В целом по позициям ВСУ на Луганском направлении произошло 23 вражеских обстрела, в частности 14 – из тяжелого вооружения.

"По имеющейся информации, оккупанты будут продолжать агрессивные действия в этом районе и подтягивают подкрепление на передовую, в частности бронетехнику и танки. Украинская сторона оставляет за собой право на любые адекватные действия в случае угрозы жизни личного состава или попытки наступления врага на наши позиции", - отметил Мотузяник.

На Донецком направлении главной "горячей точкой" в субботу была позиция Шахта Бутовка, которую боевики вечером обстреливали из минометов в течение шести часов. Всего за минувшме сутки в этом направлении произошел 21 вражеский обстрел, в частности 9 – из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении оккупанты еще до утра трижды обстреляли Красногоровку из минометов и пушек. Выпущено свыше 30 боеприпасов, есть попадания в жилые кварталы. Также враг в субботу применял минометы в Марьинке, Славном, Чермалыке и Павлополе. Кроме этого, в Чермалыке противник открывал огонь из установки Град-П. Украинские войска активно ведут ответный огонь, отметил представитель Минобороны.

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По его словам, 80% всех вражеских обстрелов пришлось на участок фронта Павлополь – Широкино. Большинство из них произошло в светлую пору суток. В то же время вечером, когда видимость ухудшилась, боевики открыли массированный огонь по Павлополю из минометов, бронетехники и легкого вооружения, что привело к серьезным потерям в рядах украинских войск. В последний раз трое или больше военнослужащих ВСУ погибли на боевых позициях около одного населенного пункта в январе 2017 года: во время тяжелых боев за Авдеевку.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 29 вражеских обстрелов, в частности 11 – из тяжелого вооружения.