Пограничники напомнили украинцам правила безвиза

Государственная пограничная служба Украины напоминает, что безвизовый режим со странами Евросоюза разрешает украинцам находиться на территории этих стран не более 90 дней в течение полугоднего периода.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Безвизовый режим разрешает гражданам Украины находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Отдельно помните о пересечении границы несовершеннолетними гражданами Украины. В частности, дети в возрасте от 16 лет и старше имеют право путешествовать в Европу без виз самостоятельно, до 16 лет выезжать за пределы Украины можно лишь в сопровождении обоих родителей, или одного из родителей или с доверенным лицом, имея при себе нотариально заверенное согласие. Также запомните, если один из родителей живет за рубежом, то согласие заверяют в консульских учреждениях МИД Украины", - отметили в ведомстве.

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Как известно, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины. Почти 600 украинцев, которые имеют биометрические паспорта, сотрудники Госпогранслужбы оформили в пунктах пропуска на границе с ЕС и в аэропортах, откуда происходят рейсы в европейские страны.