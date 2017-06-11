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Главная » Страна » Видео Безвизом уже воспользовались 1300 украинцев

Видео Безвизом уже воспользовались 1300 украинцев

<span class="label red">Видео</span> Безвизом уже воспользовались 1300 украинцев
Фото: REUTERS

Всего границу с ЕС 11 июня пересекли 40 тыс. человек

11.06.17 27
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В первый день безвизового режима, 11 июня, по состоянию на 17:00 более 1300 граждан Украины пересекли государственную границу со странами Европейского союза без виз. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Всего границу со странами ЕС пересекли более 40 тыс. украинцев, из которых почти 8,2 тыс. граждан с биометрическими паспортами.

Большинство наших соотечественников для путешествия использовали автомобильные пункты пропуска (71%), а другие (29%) предпочли воздушное сообщение.

Как известно, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.

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