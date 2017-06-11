Офицер ВС Украины сгорел от удара током

В воскресенье, 11 июня, в Кременчуге Полтавской области 23-летний военнослужащий сгорел от удара током на железнодорожной станции.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местную полицию.
По ее информации, состав с военными шел из Западной Украины на ротацию через Кременчуг. Военнослужащий, командир взвода воинской части А1671, 23-летний старший лейтенант контролировал процесс перевозки техники, обходил грузовой поезд и проверял пломбы на вагонах, в этот момент его ударило током.
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От разряда тока офицер сгорел. Расследованием инцидента будет заниматься военная прокуратура.
Напомним, идентифицированы останки трех погибших защитников Донецкого аэропорта.