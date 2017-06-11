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Видео Установлен новый национальный рекорд по хождению по стропе на высоте

<span class="label red">Видео</span> Установлен новый национальный рекорд по хождению по стропе на высоте
Фото: Лана Ветрова / Facebook

Станислав Панюта пррошелся на высоте 660 метров

11.06.17 102
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Хайлайнер Станислав Панюта прошел по стропе на высоте 660 метров, зафиксировав новый национальный рекорд.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

"Впервые в Украине на высоте 660 метров украинский хайлайнер Станислав Панюта прошел по стропе между двумя воздушными шарами, пилотированными профессионалами высочайшего класса Сергеем Скальком и Юрием Бейдиком", — написала она.

Рекорд установлен в рамках фестиваля воздухоплавания "Монгольферия. Цветущая страна".

Напомним, 101-летний ветеран Второй мировой установил рекорд по прыжкам с парашютом.

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