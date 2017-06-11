Хайлайнер Станислав Панюта прошел по стропе на высоте 660 метров, зафиксировав новый национальный рекорд.
Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.
"Впервые в Украине на высоте 660 метров украинский хайлайнер Станислав Панюта прошел по стропе между двумя воздушными шарами, пилотированными профессионалами высочайшего класса Сергеем Скальком и Юрием Бейдиком", — написала она.
Рекорд установлен в рамках фестиваля воздухоплавания "Монгольферия. Цветущая страна".
Напомним, 101-летний ветеран Второй мировой установил рекорд по прыжкам с парашютом.