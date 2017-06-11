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Главная » Страна » Безвизовый режим: Австрийцы справку о несудимости не просят

Безвизовый режим: Австрийцы справку о несудимости не просят

Безвизовый режим: Австрийцы справку о несудимости не просят
Фото: Департамент консульской службы МИД Украины / Facebook

Никаких проблем на паспортном контроле в Австрии у украинцев не возникло

11.06.17 200
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Украинцы, которые прибывают в Австрию по биометрическим паспортам по безвизовому режиму, проходят контроль без проблем.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

Он отметил, что за 10 минут пограничники успевают проверить весь самолет.

"Консулы утром в аэропорту. Проблем никаких. За 10 минут проходит весь самолет. Австрийцы справку о несудимости не просят. Деньги в кошельке не перечисляют. В зубы не смотрят. Украинец? - Проходи!" - написал Щерба.

Согласно сообщению посла, за сегодня прибыли уже четыре самолета с украинцами – никаких проблем на паспортном контроле не возникло.

Напомним, безвизом уже воспользовались 1300 украинцев.

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