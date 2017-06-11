Из Киева в Краков можно будет добраться на скоростном поезде

С 1 августа в Украине начнет курсировать поезд "Киев-Краков", а в дальнейшем будут запущены новые поезда в страны Европейского Союза.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала журналистам во время сопровождения первого "безвизового" поезда из Киева в польский Перемышль, передает УНИАН.

"С 1 августа начинает курсировать поезд "Киев-Краков"... То есть, добавляются и будут добавляться в дальнейшем поезда, которые будут соединять нас со странами Европейского Союза. И мы видим, что есть также заинтересованность и у наших партнеров", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что недавно состоялось заседание совместной межправительственной украинско-чешской комиссии. На заседании представители Чехии сообщили, что "также заинтересованы в том, чтобы мы продолжили свое железнодорожное сообщение в Чешскую Республику".

Напомним, при введении визового режима с РФ Украина может потерять большое количество своих граждан.