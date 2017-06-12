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Ситуация в Донбассе

В Донбассе погибли двое украинских бойцов

В Донбассе погибли двое украинских бойцов
Фото: УНИАН

Боевики 67 раз нарушали режим прекращения огня

12.06.17 54
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За прошедшие сутки боевики 67 раз открывали огонь по подразделениям ВСУ. В результате вражеских обстрелов погибли двое наших военнослужащих. Четверо бойоцв получили ранения и боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Здесь противник из артиллерии калибра 122 мм бил по нашим укреплениям в районе Павлополя и Новогригорьевки, а вблизи Гнутово использовал минометы калибра 120 мм. Там же, а также в районе Новомихайловки и Красногоровки, боевики открывали огонь из 82-мм минометов. Кроме того, неподалеку Павлополя бандиты применяли противотанковые ракетные комплексы. На протяжении прошедших суток бандформирования неоднократно обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП позиции украинских защитников в районе Талаковки, Лебединского и Водяного.

Донецкое направление. На этом участке вражеские обстрелы почти не утихают на подступах к Авдеевке. В частности, вчера наемники неоднократно совершали плотные обстрелы из минометов и менее мощного вооружения в южном пригороде этого населенного пункта и северо-восточнее, у Каменки. Вчера вечером, около 18:00, боевики били по нашим укреплениям на том участке из танков. Один из вражеских снарядов в очередной раз попал в ту часть города, где проживают гражданские. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Напомним, еще ранее оккупанты обстреляли и вывели из строя насосную станцию Южно-Донбасского водовода, а также попали из гранатомета в жилой дом в Зайцево.

На этом же направлении нарушения НВФ режима неиспользования оружия вчера зафиксированы в районе Песок и Верхнеторецкого, где враг бил из минометов различных калибров и пехотного вооружения, а также вблизи Зайцево. Там бандиты систематически открывали огонь из гранатометов различных модификаций и вооружения БМП.

Луганское направление. На этой части фронта под интенсивным минометным огнем противника вчера снова оказались наши позиции, расположенные в районе Крымского, Новотошковского и Катериновки, где захватчики неоднократно обстреливали военнослужащих ВС Украины из 120-мм минометов. Кроме того, у Новотошковского бандформирования вели огонь из гаубиц калибра 152 мм. Из артиллерийских систем меньшего калибра, а именно 82-мм минометов, вооруженные преступники, которых поддерживает Россия, били вблизи Троицкого и Попасной. Там же, а также в районе Новозвановки и Новоалександровки, бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

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