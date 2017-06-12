Централизованное водоснабжение отсутствует в пяти районах Донецкой области

В пяти районах Донецкой области отсутствует централизованное водоснабжение. Вода подается из резервуаров либо подвозится. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 12 июня водоснабжение населения (около 388 тыс. жителей) в 5 районах области осуществляется почасово с 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. куб. м, а именно: в Покровском (178 тыс. чел., 5 резервуаров - 27 тыс. куб. м), Селидовском (80 тыс. чел., 6 резервуаров - 7 тыс. куб. м), Волновахском (50 тыс. чел., 4 резервуара - 16 тыс. куб. м), Добропольском (50 тыс. чел., 2 резервуара - 2 тыс. куб. м) и Марьинском (30 тыс. чел., 4 резервуара - 9 тыс. куб. м). В настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует, кроме трех населенных пунктов (Волноваха, Марьинка, Красногоровка)", - говорится в сообщении.

При условии почасовой подачи существующие запасы в резервуарах позволяют снабжать население водой в течении 2 суток.

Напомним, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодобасского водопровода, который обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории.

10 июня работа насосной станции была восстановлена, но вечером этого же дня в результате возобновления боевых действий произошло повреждение трансформаторной подстанции 35 кВт (расположенной непосредственно возле насосной станции), что привело к повторному прекращению электроснабжения насосной станции.