Боевики продолжают вести огонь по жилым домам в Донбассе. В ночь на 12 июня под обстрел террористов попали села Ольгинка и Графское. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

"В селе Ольгинка повреждено целую улицу - 12 домов. Обстрел продолжался с 2.00 до 4:00. Люди всю ночь провели в подвалах. Около 5.00 снаряды попали в поселок Графское, повреждено общежитие, где жили студенты лесного колледжа. На местах обстрелов работает полиция", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Централизованное водоснабжение отсутствует в пяти районах Донецкой области

В селе Ольгинка под Волновахой под огнем террористов оказалась улица Центральная. Здесь повреждено каждый дом - стены, окна, крыши. Также повреждена подстанция, в результате чего 140 домов остались без света.

В поселке Графском (Комсомольское) снаряд попал в дорогу возле общежития лесного колледжа.

К счастью, никто не пострадал.





















Фото: facebook.com/don.gumvs/

Напомним, за прошедшие сутки боевики 67 раз открывали огонь по подразделениям ВСУ. В результате вражеских обстрелов погибли двое наших военнослужащих. Четверо бойоцв получили ранения и боевые травмы.