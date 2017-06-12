Укрзализныця с 15 июня запускает поезд в Болгарию

Укрзализныця запускает с 15 июня поезд из Львова в Варну (Болгария). Об этом сообщил глава компании Войцех Балчун в Facebook.

"Сегодня Укрзализныця объединяет Киев с пятью столицами наших западных соседей: Прагой, Братиславой, Будапештом, Варшавой, Бухарестом. Стартует поезд Ковель-Холм, а с 15 июня мы запускаем сообщение Львов-Варна, который пройдет также через Ивано-Франковск и Черновцы. Это должно сделать более удобными поездки наших граждан на пляжи солнечной Болгарии", - написал он.

Глава Укрзализныци добавил, что вскоре должна начать курсировать вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль, чей маршрут пройдет через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, а также анонсировал беспересадочное сообщение Киев-Вена.

Напомним, с 1 августа в Украине начнет курсировать поезд "Киев-Краков".