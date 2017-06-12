СНБО: От имени ведомства рассылали фейковые сообщения

Совет национальной безопасности и обороны заявил о провокации российских спецслужб против ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"В последнее время участились провокации российских спецслужб в информационной сфере. Так, сегодня якобы от пресс-службы СНБО Украины редакциям СМИ было разослано сообщение бессмысленного содержания с IP-адреса, зарегистрированного в России", - отмечается в сообщении.

В связи с этим ведомство обращается к журналистам с просьбой быть внимательными к контенту сообщений.

Напомним, после принятия решения о блокирование российских веб-ресурсов в Украине гфициальное интернет-представительство президента Украины подверглось массированной DDоS-атаке.