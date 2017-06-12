"Референдум" 2014 года обошелся экс-главе райсовета Луганской области в 4 года тюрьмы

Владимир Белоус сначала прятался в РФ, но при попытке вернуться в Украину был сразу задержан СБУ

Старобельский районный суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы бывшего председателя Станично-Луганского райсовета Луганской области Владимира Белоуса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что Белоус в должности председателя местного райсовета принимал активное участие в организации на территории Станично-Луганского района незаконного "референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики".

"Затем экс-чиновник сбежал в Россию. Но при попытке вернуться в Украину через Харьковскую область был задержан оперативниками СБУ на границе", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Напомним, 7 июня коллегия судей Дзержинского горсуда Донецкой области заочно приговорила к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника милиции Донецкой области Алексея Дикого, который в 2014 году активно поддержал боевиков и позже стал так называемым министром внутренних дел "ДНР".