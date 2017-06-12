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Главная » Страна » В Киеве появятся 100 белорусских автобусов
В Киеве появятся 100 белорусских автобусов
Фото: maz.by

В Киеве появятся 100 белорусских автобусов

Киевпасстранс заплатит за транспорт 528 млн грн

12.06.17 684
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Компания "МАЗТРАНССЕРВИС" (официальный дилер в Украине Минского автомобильного завода) выиграла тендер на поставку 100 автобусов для Киевпасстранса за 528 млн 785 тыс. грн, передает Украинская правда.

МАЗТРАНССЕРВИС предложил поставить 70 коротких (от 11,9 м) автобусов за 323,83 млн грн и 30 удлиненных (от 18,5 м) за 204,95 млн грн.

По техническим характеристикам, весь транспорт должен быть с низким уровнем пола.

Поставить все автобусы должны до 29 декабря текущего года.

Напомним, 27 марта Киевпасстранс объявил два тендера на закупку автобусов и троллейбусов. Общая сумма по двум закупкам составляет 1,1 млрд грн - по 550 млн грн на каждый тендер.

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