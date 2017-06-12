Каждый из участников конференции может выбрать наиболее интересный для себя мастер-класс или остаться на части спикерских выступлений.

Темами воркшопов будут «ТРЕНДЫ: переоценка существующих и построение новых сценариев» от Сюзанны Скальской, компания «360Inspiration» (Нидерланды). В ближайшем будущем инновации выйдут за пределы технических разработок, и наступит время для важных трансформаций в бизнесе и в жизни в целом. Компании будут терпеть убытки из-за своей неспособности меняться и адаптироваться к новой, многоканальной реальности, в которой сотрутся рамки между правительством и гражданским обществом, между онлайн и оффлайн реальностью.

Анализ трендов и накладывание их на процесс инноваций – это новая дисциплина в креативном бизнесе. Но какие методы и инструменты мы можем использовать для идентификации трендов и применения их в бизнесе? Один из методов – «360 third horizon», который позволяет системно проанализировать различные факторы, связанные с определенной темой. Изменяя угол зрения можно увидеть множество новых контекстов и возможностей.

«ЦЕННОСТЬ ДИЗАЙНА, которая действительно нужна вашим клиентам» от Хенрика Ставицкого, компания «Change Pilots» (Польша). Ваши клиенты – ваши инвесторы. Клиентам не нужны ни продукты, ни сервисы, им нужна ценность, которой продукт может обладать. Как понять, что именно нужно клиентам? Участники воркшопа разберутся в методах, которые помогают приблизиться к ответу на этот вопрос. Конференция CREASCOPE призывает использовать на занятии свои собственные идеи и поэтапно проработать их в рамках 6-часового занятия.

«ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ: процесс, который может радикально изменить то, как мы создаем инновационные проекты» от Рафаля Колодзея, компания «Greenhat» (Польша). Скопировать чужое решение – довольно просто. Сложнее разработать оригинальный ход. Но самое сложное – это создать нечто, что не просто сработает, а впишется в социальный контекст и изменит поведение людей.

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