В Нацполиции рассказали, чем займется дорожная полиция

Дорожная патрульная полиция – это не отдельное подразделение, это такие же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов

Новая дорожная полиция будет патрулировать трассы международного и государственного значения и реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения, но и нарушения общественной безопасности.

Об этом рассказал замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, сообщает "112 Украина".

"Патрульные полицейские, которые будут нести службу на трассах международного и национального значения, будут реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения, общественной безопасности, а и на сообщения о правонарушениях, которые они будут получать в случае, если эти события будут происходить вдоль их маршрута патрулирования", - отметили в полиции.

Белошицкий подчеркнул, что дорожная патрульная полиция – это не отдельное подразделение, это такие же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов.

Напомним, дорожная полиция с понедельника, 12 июня, начинает патрулировать четыре трассы государственного значения.