В Укрзализныце уточнили: в Болгарию поедет не поезд, а прицепные вагоны

Билет до Варны из Львова будет стоить около 2430 грн

С 15 июня в Болгарию будет ездить не отдельный поезд, а прицепной вагон, который будет добавлен в состав поезда № 451 Минск-Варна. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

В компании уточнили, что сегодняшнее сообщение главы Укрзализныци Войцеха Балчуна касалось не запуска поезда, а прицепных вагонов, которые будут прицепляться к поезду №451 Минск - Варна.

"Стоимость билета на проезд в прицепном купейном вагоне Львов - Варна составляет около 2430 грн. Обращаем Ваше внимание, что цена билетов на международные направления может меняться в зависимости от курса валюты в день приобретения проездных документов", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что количество вагонов будет зависеть от спроса.

Согласно расписанию, поезд въезжает на территорию Украины из Минска через Удрицк. В Украине поезд проезжает Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Коломыю, Черновцы. Далее поезд едет через Молдову и Румынию.

В пути из Львова до Варны поезд будет около 30 часов. Ездить он будет раз в 10 дней.

Ранее сегодня глава компании Войцех Балчун в Facebook сообщил, что Укрзализныця с 15 июня запускает железнодорожное сообщение из Львова в Варну (Болгария).