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В Житомире по факту ограбления и избиения журналиста завели дело

В Житомире по факту ограбления и избиения журналиста завели дело
Фото: school.aif.ru

Сам пострадавший считает, что нападение связано с его профессиональной деятельностью

12.06.17 63
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В Житомире открыто уголовное производство по факту ограбления и избиения журналиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Согласно сообщению, 10 июня ночью в полицию поступило сообщение об оказании медицинской помощи журналисту одного из местных изданий. Впоследствии 47-летний пострадавший также лично обратился в отдел полиции и рассказал об обстоятельствах грабежа. Сейчас в рамках досудебного расследования устанавливаются причастные к событию лица.

Установлено, что 10 июня около 00.45 по улице Довженко в Житомире возле дома №10 два человека, нанеся несколько ударов потерпевшему, отобрали у него сумку, где находилась видеокамера и фотоаппарат. По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят следственно-розыскные мероприятия по установлению лиц злоумышленников, в частности, уже обработаны записи камер видеонаблюдения по маршруту движения потерпевшего и получены определенные результаты для идентификации грабителей.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, пострадавшим является житомирский журналист местной газеты "20 минут" Руслан Мороз. По данным житомирских СМИ, Мороз не исключает, что нападение на него совершили из-за его профессиональной деятельности, поскольку деньги у журналиста не украли.

Сейчас Мороз с травмами средней тяжести - многочисленными забойными ранами и сотрясением мозга - находится в одной из житомирских больниц, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

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