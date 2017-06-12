Гройсман: Украина хочет нормализации отношений с Россией

Но сначала РФ должна убрать войска из Донбасса и вернуть Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина хочет нормализации отношений с Россией, но улучшение отношений может наступить только после деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом глава Кабмина заявил в интервью хорватской газете Jutarnji list, сообщает пресс-служба посольства Украины в Хорватии в Facebook.

"Нормализации отношений с Россией все хотят. И Украина тоже. Но нормализация возможна только после деоккупации Донбасса и Крыма и восстановления норм международного права. Тогда санкции будут отменены автоматически", - сказал Гройсман.

Премьер уверен, что санкции - это единственный эффективный инструмент, который позволит спокойно заставить Россию вернуться к "нормам цивилизации".

"Именно экономического давления Кремль боится по-настоящему, и именно на отмену санкций направлены главные усилия российской политики и пропаганды. И насколько мне известно, ни США, ни страны ЕС не собираются отменять санкции до освобождения Донбасса и Крыма. Это означало бы предательство основных принципов демократии и капитуляцию Запада перед Путиным", - подчеркнул глава Кабмина.

Также украинский премьер сказал, что его не удивляют призывы некоторых европейских политиков к отмене санкций против РФ.

"В том факте, что во многих европейских странах постоянно слышим призывы некоторых политиков, журналистов и бизнесменов отменить санкции против России, нет ничего нового. Многие из этих людей связаны с Москвой личными интересами, некоторые из них являются политиками, которые видят непосредственную выгоду, но не в состоянии заглянуть в завтрашний день. Они проповедуют эгоизм и отрицают практическую пользу справедливости и морали. Однако Европейский Союз основан на демократических ценностях, которые фактически обеспечивают его мощь и экономическое процветание", - отметил Гройсман.

Напомним, директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что Россия превратила оккупированные территории Крыма и Донбасса в пространство бесправия.