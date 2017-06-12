Водитель столичной маршрутки ранил ножом бойца АТО

В Киеве водитель маршрутки ранил ножом бойца АТО за замечание после отказа в льготном проезде пенсионеру.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Мария Саврун.

Она написала, что ехала в маршрутном такси № 410 с другом-добровольцем АТО.

"На наших глазах дедушке (пенсионеру) водитель по-хамски отказал в льготном проезде ( "У нас теперь Европа и время вести себя по-европейски, льготы не клянчить"). В маршрутке висит распечатка перечня льготных категорий для маршрутных такси – пенсионеры по возрасту (Постановление КМУ от 23.09.2009 № 983), мы указали водителю на закон", – написала она.

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Как утверждает Саврун, в ответ водитель ругался и угрожал АТОшнику объяснить на конечной остановке, "что он не понял".

"В результате на конечной другу, добровольцу АТО, объяснили ножом. Вызвали полицию, друга сразу забрала скорая, сейчас он находится в операционной", – добавила она.

Напомним, период переоформления "Карточки киевлянина" продлен до декабря.