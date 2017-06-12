Первый рейс украинского рельсового автобуса в Польшу оказался успешным

На Волыни сотрудники Госпогранслужбы оформили пассажиров первого рейса рельсового автобуса в Польшу сообщением Ковель-Ягодин-Хелм.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Для оформления пассажиров в международном железнодорожном пункте пропуска "Ягодин" пограничники задействовали необходимое количество нарядов, что позволило максимально быстро пересечь границу.
Пассажиров автобуса на конечной станции в Хелме ждет пересадка на рейсы в такие города как Варшава, Люблин, Замосць, Жешув.
Всего было оформлено 92 пассажира, отметили в службе.
Напомним, польская авиакомпания запускает новый рейс из Львова.