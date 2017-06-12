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Ситуация в Донбассе

Порошенко разрешил военным издавать печатные СМИ на время АТО

Порошенко разрешил военным издавать печатные СМИ на время АТО
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

После завершения АТО издания подлежат реформированию

12.06.17 204
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Президент Петр Порошенко подписал законопроект № 5008 относительно создания печатных средств массовой информации Министерством обороны Украины и военно-гражданскими администрациями на время проведения антитеррористической операции.

 Соответствующий документ с подписью президента опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту, в состав редакционной коллегии печатного СМИ должны пропорционально входить пресс-офицеры штаба АТО, журналисты, работающие в зоне АТО, а также представители общественных объединений и организаций.

Финансирование деятельности печатных СМИ будет осуществляться за счет средств государственного бюджета. При этом устанавливается, что после завершения АТО печатные СМИ подлежат реформированию в соответствии с законом "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации".

Напомним, в Раде хотят законодательно запретить СМИ заниматься джинсой.

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