Преступники - иностранцы получают украинские паспорта благодаря фиктивным бракам

Брачные узы разрывались буквально в течение месяца, а разыскиваемые лица оставались с фамилиями жен

Сотрудники прокуратуры Киева совместно с Национальной полицией установили группу лиц, причастных к выдаче украинских паспортов разыскиваемым в России преступникам.

Как пояснила на своей странице в соцсети спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец, речь идет также о получении паспорта гражданина Украины киллером, который пытался убить Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Схема состояла в фиктивном бракосочетании на украинках. Для ускорения процесса в орган записи актов гражданского состояния подавались фиктивные документы про якобы беременность "жен". Затем браки разрывались буквально в течение месяца, а разыскиваемые лица оставались с фамилиями жен.

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Правоохранители установили минимум пять таких преступлений, находящихся в розыске и которые таким образом легализовались в Украине, изменив имена.

"Среди них, в частности, экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД Российской Федерации, который разыскивался за растрату бюджетных средств, его пособник, организатор и участники преступных организаций и другие лица", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее столичная полиция объявила о подозрении киллеру, который 1 июня совершил в Киеве покушение на бойцов добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. Киллеру грозит до 15 лет лишения свободы.