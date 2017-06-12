Чиновники присвоили себе более 20 млн грн на реабилитации воинов АТО

СБУ разоблачила коррупционный механизм хищения чиновниками средств, выделенных на реабилитацию ветеранов и участников антитеррористической операции.
Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Правоохранители установили, что руководители ряда реабилитационных учреждений предоставили по сговору с чиновниками акты выполненных работ, в которые внесли ложные данные относительно объемов предоставленных услуг по психологической реабилитации украинских бойцов.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ветеранский геморрой" и как с ним бороться. Несколько советов начинающим манипуляторам
Согласно заключению экспертов, таким образом злоумышленники присвоили себе 22,5 миллиона гривен госсредств.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой объявили о подозрении девяти руководителям реабилитационных учреждений, которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в СБУ.
Напомним, директор одесского аэропорта не убрал снег на 2 млн грн.