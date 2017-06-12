В Киеве ветераны АТО и активисты поддержали российскую оппозицию

Митинг в Киеве в поддержку оппозиции в России / Фото: radiosvoboda.org

В Киеве представители добровольческих батальонов – ветеранов АТО, а также общественные активисты провели митинг в поддержку акций российской оппозиции.

Как сообщил "Радио Свобода" координатор киевского митинга, председатель общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" Михаил Ковальчук, ветераны и участники боевых действий на Востоке решили поддержать антикоррупционные акции российской оппозиции, о которых узнали накануне из социальных сетей.

"Сегодня мы собрались с друзьями и решили поддержать россиян, которые хотят быть свободными, которые борются за правду и которые уважают себя и другие нации. Среди нас – ветераны АТО, активисты, пришли неравнодушные люди", – сообщил Ковальчук.

В акции, прошедшей в столичном парке Славы, приняли участие около пятидесяти человек.

Напомним, в городах России сегодня проходят антикоррупционные митинги в честь "Дня России". Полиция традиционно "пакует" россиян в автозаки.