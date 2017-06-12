В зоне АТО погиб очередной украинский военный

Боевики не прекращают нарушать договоренности о деэскалации конфликта на востоке Украины.
С начала суток зафиксировано 25 вражеских обстрелов, осуществленных не только по оборонительным укреплениям украинских военных, но и по прифронтовым населенным пунктам.
"К сожалению, в течение дня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВС Украины погиб. Еще четверо наших воинов получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника пресс-центром штаба АТО.
Напомним, в Киеве ветераны АТО и активисты поддержали российскую. оппозицию.