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Ситуация в Донбассе

В зоне АТО погиб очередной украинский военный

В зоне АТО погиб очередной украинский военный

Еще четверо наших воинов получили ранения

12.06.17 30
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Боевики не прекращают нарушать договоренности о деэскалации конфликта на востоке Украины.

С начала суток зафиксировано 25 вражеских обстрелов, осуществленных не только по оборонительным укреплениям украинских военных, но и по прифронтовым населенным пунктам.

"К сожалению, в течение дня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВС Украины погиб. Еще четверо наших воинов получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника пресс-центром штаба АТО.

Напомним, в Киеве ветераны АТО и активисты поддержали российскую. оппозицию.

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