Жители Дарницкого района Киева перекрыли движение транспорта на Харьковском шоссе.
Люди пошли на такой шаг из-за того, что у них уже давно отсутствует электроснабжение и даже централизованный доступ к воде.
К акции протеста уже присоединился 141 человек.
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Протестующие просто ходят по пешеходному переходу. Они перекрыли расположенные неподалеку трамвайные пути.
Электричества у них нет вот уже 13 дней. В доме 132 квартиры, в которых проживают около 500 человек.
Напомним, в двух микрорайонах "жемчужины у моря" вторые сутки нет воды