К акции протеста уже присоединился 141 человек

Жители Дарницкого района Киева перекрыли движение транспорта на Харьковском шоссе.

Люди пошли на такой шаг из-за того, что у них уже давно отсутствует электроснабжение и даже централизованный доступ к воде.

К акции протеста уже присоединился 141 человек.

Протестующие просто ходят по пешеходному переходу. Они перекрыли расположенные неподалеку трамвайные пути.

Электричества у них нет вот уже 13 дней. В доме 132 квартиры, в которых проживают около 500 человек.

Напомним, в двух микрорайонах "жемчужины у моря" вторые сутки нет воды