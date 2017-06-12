Половина столичных водителей не платит за парковку, - исследование

Да и парковщики на работу не выходят

Старт проекта "Честная Парковка" на трех прощадках Киева показал, что половина водителей не оплачивают за парковку.

Работу новой системы саботируют и сами парковщики.

Об этом стало известно из сообщения "Хмарочоса".

Отметим, при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов в Киеве стартовал проект "Честная Парковка". За работой парковщиков смотрели наблюдатели от общественности на трех площадках в центре Киева: площадь Ивана Франко, улица Бассейная, 23/52 - 11, улица Льва Толстого (от ул. Владимирской до ул. Антоновича). Статистика показала, что в этот период все три площадки были почти полностью заполнены автомобилями.

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Загруженность составляла от 95% до 100% и город все равно получил только 3180 грн (данные учли только за уплату через кассовый аппарат и паркомат). Однако при 100% оплате могло бы быть 24 960 грн (из расчета занятости парковочного места 8:00 в день). Интересно, что в 40 - 50% случаев водители не платили за парковку (общая сумма недополученных средств из-за неуплаты водителей за припаркованные авто составила 2071 грн).

Свое решение не платить за парковку водители аргументировали по-разному: от нежелания или наличии служебного удостоверения, размещения в близлежащем доме. Работу саботировали и парковщики. Ни один из выбранных новых парковщиков в первый день проекта не вышел на работу, хотя по плану должен получать зарплату 10 000 грн в месяц.

Напомним, въезд транспорта на Труханов остров в Киеве запретили.