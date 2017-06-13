Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки боевики 57 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВСУ вдоль всей линии разграничения. Кроме того, зафиксировано 5 фактов, когда наемники били непосредственно по жилому сектору. В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий погиб, еще пятеро бойцов получили ранения и боевых травм. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморский направление. На этом участке фронта, обстреляв в начале суток из 152-мм артиллерии участки территории вблизи населенных пунктов Графское и Ольгинка, оккупанты около 22:00 открыли огонь из вооружения БМП и гранатометов по Марьинке. В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской. К счастью, на этот раз никто из местных не пострадал.

На том же направлении боевики вчера из минометов различных калибров вели огонь по позициям сил АТО вблизи Павлополя, Марьинки и Чермалыка. Там же, а также в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутово и Березовой бандиты неоднократно обстреливали наших воинов из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. Всего здесь зафиксировано 27 фактов нарушения противником условий прекращения огня.

Донецкое направление. По состоянию на 18:00 на этой части линии соприкосновения отмечалось установления относительного затишья и имел место только один обстрел - в районе Луганского. Впрочем, российско-террористические бандформирования значительно активизировались с сумерками. Самые мощные вражеские обстрелы выпали на долю наших опорных пунктов, расположенных в южном пригороде Авдеевки и несколько восточнее - у поселка Каменка. Там бандиты вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, танков, зенитных установок и образцов имеющегося у них пехотного вооружения.

Несколько выстрелов из 125-мм танковых пушек кремлевские наемники уже традиционно провели по жилому кварталу Авдеевки. Снаряды взорвались возле жилых домов по улицам Островского и Гагарина. Лишь чудом снова удалось избежать жертв среди мирных жителей города. Обстоятельства и последствия этого обстрела сейчас выясняются. К слову, обстрел домов местных жителей вчера также был зафиксирован в районе Зайцево. Там боевики били из крупнокалиберного пулемета.

До полуночи оккупанты, применяя гранатометы и стрелковое оружие различного калибра, также успели обстрелять наши позиции вблизи Опытного и Невельского. В районе Зайцева они снова били в сторону наших опорных пунктов из вооружения БМП. Таким образом, количество вражеских вооруженных провокаций на этом направлении до конца суток достигло 12.

Луганское направление. Бандформирования 18 раз били по позициям подразделений сил АТО. В частности, в районе Троицкого и Кряковки противник открывал огонь из 120-мм минометов. Вблизи Новотошковское, Катериновки, Трехизбенка, Золотого и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, у Новоалександровки бандиты дважды применяли противотанковые ракетные комплексы. А неподалеку Крымского оккупанты били в сторону наших позиций из вооружения БМП. По оборонным укреплениям сил АТО в районе н.п. Желтое, Лобачево, Новотошковское, Станица Луганская и Малиновое захватчики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.