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Ситуация в Донбассе

Турчинов: АТО свои задачи выполнила, нужно переходить к новому формату защиты страны

Турчинов: АТО свои задачи выполнила, нужно переходить к новому формату защиты страны
Александр Турчинов / Фото: facebook.com/rnbou

Для борьбы с гибридной агрессией не подходят методы ХХ века

13.06.17 337
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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины... В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, действующее украинское законодательство предусматривает два основных случая, при которых разрешено боевое применение ВСУ - это война и антитеррористическая операция.

"Несмотря на распространенное мнение, согласно нашему законодательству, введение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране, или в отдельных регионах, и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований", - пояснил секретарь СНБО.

Турчинов добавил, что законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне и не учитывает реалий современной гибридной агрессии, которую ведет Россия против Украины.

В связи с этим, по его словам, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяющихся Россией против нас.

"Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что такой подход только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории.

"Это очень серьезный вопрос, требующий обсуждения в профессиональной экспертной среде. Уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную Раду", - сказал он.

Напомним, 14 апреля 2014 года исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ № 405/2014  о начале антитеррористической операции.

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