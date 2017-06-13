На шахте в Донбассе вспыхнул газ: пострадали четверо шахтеров

12 июня около 21:00 на шахте "Новодонецкая" Допропольского района Донецкой области (ДТЭК) произошла вспышка газа-метана. Четверо горняков получили ожоги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Сейчас все находятся в городе Краматорск в ожоговом центре. Самый тяжелый уровень ожогов - 60% всего тела.

Пострадавшие четыре горняка - проходчики, проходившие выработку на третьем северном вентиляционном штреке пласта L3. Трое имеют ожоги 50-60% тела, у одного - 15%. Врачи уверяют, что все будут жить.

По его словам, на время аварии в шахте находились 122 человека. На аварийном участке было 29 человек.

Напомним, 6 июня в результате обрушения породы на шахте в Кривом Роге погиб горняк.