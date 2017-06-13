Жители Донбасса и Крыма получат биометрические паспорта после спецпроверки

Граждане с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма для получения биометрических паспортов должны будут предоставить дополнительные документы для идентификации личности. Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук, передает Эспрессо.TV .

"Определенное количество документов было утеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию", - сказал Полищук.

Чиновник уточнил, какие документы нужно дополнительно предоставить для подтверждения личности.

"Если вы пришли сделать загранпаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении, либо военный билет или другие документы. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти, и выдается заграничный биометрический паспорт", - отметил Полищук.

Напомним, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.