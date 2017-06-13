Прокуратура запретила обнародовать решение суда о конфискации $1,5 млрд режима Януковича

Информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации $1,5 млрд режима бегло экс-президента Виктора Януковича отсутствует в Едином госреестре судебных решений по просьбе Военной прокуратуры.

Об этом сообщил и.о. гендиректора ГП "Информационные судебные системы" Дмитрий Дубинко по запросу руководителя отдела по борьбе с коррупцией центра "Эйдос" Глеба Каневского, передает Экономическая правда.

"Постановлением Военной прокуратуры сил АТО о применении мер безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве от 21 марта 2017 года, обязаны принять меры безопасности в уголовном производстве по подозрению фигуранта уголовного производства в участии в преступной организации, совершении в ее составе действий, предусмотренных ч. 1 ст. 255 и ч 4 ст. 28 ч. 3 ст. 299 УК, в частности, в виде необнародования текста судебного решения по результатам рассмотрения обвинительного акта и соглашения о признании виновности (...) для доступа в Реестре до завершения досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в ответе Дубинко.

Напомним, 28 апреля, в судебном порядке было вынесено решение о конфискации $1,5 млрд беглого экс-президента Виктора Януковича и его команды. Эти средства будут перечислены в госбюджет.