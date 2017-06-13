В одной из своих новостей британское издание Daily Mail назвало Крым частью России. Речь идет о материале, в котором рассказывается о взрыве бомбы времен Второй мировой войны, передает Украинская правда.

"Драматический инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России", - говорится в новости.

Сообщается, что бомба была обнаружена на глубине 17 метров в бухте Севастополя, куда она была сброшена в 1941 году. Бомба была отбуксирована в открытое море, где специалисты взорвали ее.

Скриншот

Украинское посольство в Великобритании уже отреагировало на публикацию, подчеркнув ее провокационный характер.

"Крым - это Украина. Несмотря на провокационный материал Daily Mail, это не достигнет ничего и не поможет Путину увеличить количество его поклонников", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Посольство также напомнило, что после оккупации Крыма против России были введены санкции, в том числе и Великобританией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Послы ЕС согласовали продление на год запрета на инвестиции в оккупированный Крым

"Мы напоминаем Daily Mail и всем кремлевским рупорам, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России, как наказание за захват Крыма. И Великобритания была одной из первых стран, которая осудила закон Путина, которым тот включил" территорию в состав РФ", - отметили в посольстве, добавив, что все действия, которые совершают российские власти в оккупированном Крыму являются незаконными.