Следком РФ добрался и до Парасюка

Депутат якобы склонял людей к нападению на генкосульство РФ во Львове в 2016 году

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении народного депутата Украины Владимира Парасюка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следком РФ обвиняет депутата в причастности к "нападению" в 2016 году на генеральное консульство РФ в городе Львове и надругательстве над флагом России.

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"Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк. В ходе расследования уголовного дела помимо причастности к вышеуказанным преступлениям, следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле Генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство. В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой)", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2016 года во Львове депутат Верховной Рады Владимир Парасюк во время акции в поддержку Надежды Савченко сорвал флаг со здания генерального консульства России. После этого он отдал флаг собравшимся рядом митингующим, которые его сожгли.