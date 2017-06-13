Digital Now. Цифровое Настоящее: объединяя возможности
Ежегодно SAP приглашает руководителей высшего звена и ведущих специалистов клиентских и партнерских организаций подойти к передовому краю цифровых бизнес-технологий и составить для себя представление о том, какими будет процессы в компаниях будущего. Но в этом году SAP Форум будет посвящен Цифровому Настоящему украинского бизнеса.
В деловой программе – 6 параллельных сессий, посвященных передовым решениям для оптимизации и трансформации бизнеса и более 30-ти докладов и выступлений признанных экспертов, партнеров и клиентов SAP. Руководители крупных украинских компаний поделятся практическим опытом успешных внедрений цифровых технологий.
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На протяжении всего мероприятия будет действовать демонстрационная зона инновационных технологий и решений. Участники погрузятся в интерактивные сценарии, демонстрирующие технологии SAP в действии: мгновенную аналитику данных, дополненную реальность, искусственный интеллект, Интернет вещей и многое другое. Это уникальная возможность, доступная только участникам Форума, посмотреть вблизи на инновационные решения, свежие идеи и лучшие в своем классе стратегии для улучшения общей эффективности деятельности организации.
К участию приглашаются:
- ТОП-менеджеры украинских и международных компаний;
- Представители государственного сектора;
- Аналитики и представители прессы.
Программа мероприятия будет интересна руководителям функциональных подразделений:
- Управление персоналом
- Финансы
- Производство
- Закупки
- Управление основными средствами
- Взаимодействие с клиентами
- Информационные технологии
Приглашаем вас в Цифровое Настоящее, реальность, которую мы вместе уже сегодня создаем с помощью инновационных технологий.
20 июня 2017
Киев, Ramada Encore Kiev
10:00 – 17:00
Участие бесплатное, при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов.
Сайт мероприятия: http://events.sap.com/ua/innovation-forum-kyiv-ua/ru/home