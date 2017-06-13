Первые лица и топ-менеджеры крупнейших украинских и зарубежных компаний, эксперты по управлению бизнесом и ИТ соберутся 20 июня в Ramada Encore Kiev чтобы поделиться своим опытом технологических изменений и обсудить возможности цифровых технологий, которые позволяют повысить эффективность и производительность современной организации. Организатор этой бизнес-конференции – компания SAP, один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений.

Digital Now. Цифровое Настоящее: объединяя возможности

Ежегодно SAP приглашает руководителей высшего звена и ведущих специалистов клиентских и партнерских организаций подойти к передовому краю цифровых бизнес-технологий и составить для себя представление о том, какими будет процессы в компаниях будущего. Но в этом году SAP Форум будет посвящен Цифровому Настоящему украинского бизнеса.

В деловой программе – 6 параллельных сессий, посвященных передовым решениям для оптимизации и трансформации бизнеса и более 30-ти докладов и выступлений признанных экспертов, партнеров и клиентов SAP. Руководители крупных украинских компаний поделятся практическим опытом успешных внедрений цифровых технологий.

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На протяжении всего мероприятия будет действовать демонстрационная зона инновационных технологий и решений. Участники погрузятся в интерактивные сценарии, демонстрирующие технологии SAP в действии: мгновенную аналитику данных, дополненную реальность, искусственный интеллект, Интернет вещей и многое другое. Это уникальная возможность, доступная только участникам Форума, посмотреть вблизи на инновационные решения, свежие идеи и лучшие в своем классе стратегии для улучшения общей эффективности деятельности организации.

К участию приглашаются:

ТОП-менеджеры украинских и международных компаний;

Представители государственного сектора;

Аналитики и представители прессы.

Программа мероприятия будет интересна руководителям функциональных подразделений:

Управление персоналом

Финансы

Производство

Закупки

Управление основными средствами

Взаимодействие с клиентами

Информационные технологии

Приглашаем вас в Цифровое Настоящее, реальность, которую мы вместе уже сегодня создаем с помощью инновационных технологий.

20 июня 2017

Киев, Ramada Encore Kiev

10:00 – 17:00

Участие бесплатное, при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов.

Сайт мероприятия: http://events.sap.com/ua/innovation-forum-kyiv-ua/ru/home