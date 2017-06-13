ООН: За три месяца в Донбассе погибли 36 гражданских лиц

В Донбассе в период с 16 февраля по 15 мая 2017 погибли 36 гражданских лиц и еще 157 получили ранения. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает Укринформ.

"В период с 16 февраля по 15 мая 2017 Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала 193 гражданских лиц, пострадавших от конфликта в Украине. 36 погибли, 157 получили ранения. Это на 48% больше, чем за предыдущий отчетный период, и на 70% больше, чем за тот же период прошлого года", - сказала она.

Глава миссии также подчеркнула, что конфликт на Донбассе приводит к лишению людей их прав, и "конца ему не видно".

Напомним, в результате обстрелов боевиков была прекращена работа насосной станции Южнодонбасского водопровода. В результате в пяти районах Донецкой области отсутствует централизованное водоснабжение.