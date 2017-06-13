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Главная » Страна » Видео В Казахстане под приезд Путина России дорисовали Крым

Видео В Казахстане под приезд Путина России дорисовали Крым

<span class="label red">Видео</span> В Казахстане под приезд Путина России дорисовали Крым
Скриншот

МИД Украины готовит ноту протеста

13.06.17 48
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В центре столицы Казахстана в рамках "Астана арт-фест" разместили 84 фигуры с флагами и символикой разных стран, однако карта Украины оказалась без Крыма. Об этом сообщает ТСН.

При этом полуостров обозначен на карте России полуостров появился.

Отмечается, что карты, вероятно, перерисовали специально для президента РФ Владимира Путина перед его приездом в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества, ведь изначально карты стран на фигуры нанесли правильно.

МИД Украины готовит ноту протеста в адрес Казахстана из-за нарушения международного права.

"Сейчас на высшем государственном уровне в Киеве этот вопрос рассматривается. Проинформировали казахстанскую сторону и попросили решить эту проблему. Пока неизвестно, чья это была инициатива", - заявил Владимир Джиджора, временный поверенный в делах Украины в Республике Казахстан.

Напомним, в одной из своих новостей британское издание Daily Mail назвало Крым частью России

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