Суд приостановил переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича

Киевсовету запретили подавать на подпись и публиковать соответствующее решение до рассмотрения дела по сути в зале суда

Киевский окружной админсуд запретил переименование проспекта Ватутина в проспект Шухвича до рассмотрения дела по сути в зале суда. Об этом написала экс-депутат от Партии Регионов Ирина Бережная в своем Facebook, опубликовал фотокопию решения суда.

"Совместное ходатайство Общественных организаций "Антифашистская правозащитная лига", "Еврейская правозащитная группа" об обеспечении иска удовлетворить частично. Запретить Киевскому городскому совету подавать на подпись и публиковать решение сессии депутатов Киевского городского совета от 1.06.2017 года о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до утверждения решения по делу №826/11910/16", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве планируют переименовать одну из линий метрополитена

Напомним, 1 июня Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За это решение на заседании столичного горсовета в четверг проголосовало 69 депутатов.