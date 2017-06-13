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В ООН рассказали о нарушениях прав человека в Крыму

В ООН рассказали о нарушениях прав человека в Крыму
Фиона Фрейзер / Фото из открытых источников

Россия демонстративно попрала нормы международного гуманитарного права

13.06.17 61
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В докладе ООН по правам человека в Украине за период с 16 февраля по 15 мая 2017 зафиксированы многочисленные случаи нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в Киеве, передает Укринформ.

"Мы зарегистрировали большое количество нежелательных тенденций. Прежде всего, это пренебрежение гарантиями справедливого суда - это касается решений против членов крымскотатарской общины. А также применение уголовного закона задним числом. Потом - плохое отношение к задержанным. Отсутствие доступа к механизмам эффективного налаживания ситуации", - подчеркнула Фрейзер.

Она также отметила случаи перевода задержанных лиц из Крыма в СИЗО в Российской Федерации, хотя насильственная перевозка защищенных лиц за пределы оккупированной территории является нарушением Женевской конвенции и норм  международного гуманитарного права.

Мониторинговая миссии ООН продолжает наблюдать за ситуацией в Крыму, несмотря на отсутствие доступа к полуострову.

Напомним, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в Донбассе в период с 16 февраля по 15 мая 2017 погибли 36 гражданских лиц и еще 157 получили ранения.

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