Бывший командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк засветился в форме ОМОНа на вчерашнем митинге в Москве. Фотографию с ним опубликовал российский Дождь.
Сергей Кусюк неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве. В том числе он руководил разгоном участников митинга на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
После победы Революции Достоинства Кусюк сбежал в Крым. Летом 2015 года Генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий.
Сергей Кусюк / Фото: Мария Карпухина / Дождь