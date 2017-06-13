В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию

В городе уже шестой день отсутствует газоснабжение

В Авдеевке Донецкой области уже шестой день отсутствует газоснабжение. В городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Город уже шестой день без газа - с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня", - написал он.

Жебривский сообщил, что для решения проблем с газоснабжением принято решение о строительстве нового газопровода. Стоимость проекта - 59 млн грн.

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"Договариваемся, чтобы часть работ профинансировал Метинвест, поскольку по газопроводу с контролируемой Украины территории газ будет поступать и на Авдеевский коксохимзавод", - отметил Жебривский.

Напомним, 7 июня в результате боевых действий вблизи Авдеевки произошло повреждение подземного газопровода (диаметр 273 мм), вследствие чего было прекращено газоснабжение города.