Князев: Штрафы за вождение в пьяном виде в 2017 году пополнили бюджет на полмиллиарда гривен

Всего с начала года составлено 46 270 админпротоколов на пьяных за рулем

С начала 2017 году госбюджет за счет штрафов, уплаченных за вождение в нетрезвом виде, пополнился почти на полмиллиарда гривен. Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на странице в Facebook.

"С начала года составлено 46 270 админпротоколов на пьяных за рулем – минимум 10 200 гривен штрафа за каждый. И почти 500 миллионов гривен в государственную казну", - написал он.

Напомним, 7 июля 2016 года Рада ужесточила наказание за пьяное вождение.

Согласно документу, если водителя в первый раз поймают пьяным, ему грозит штраф в сумме 10,2 тыс. грн или лишение прав на 1 год, за второе аналогичное нарушение штраф увеличится вдвое – до 20,4 тыс. грн, а прав лишат на три года. После третьего нарушения придется заплатить уже 40,8 тыс. грн, а без прав остаться на 10 лет.