Если не будет мощных внешних факторов, российская агрессия на Донбассе продлится три-пять лет.

Об этом в эфире "5 канала" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Я не думаю, что это (возвращение оккупированного Донбасса под власть Украины - ред.) будет сейчас быстро. По моим оценкам, это может занять три-пять лет. Опять же, если не будет каких-то мощных внешних факторов, которые повлияют тем или иным боком на развитие событий. Это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ирака, Карелии", - сказал Тука.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.